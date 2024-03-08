Savaşın bedelini çocuklar ödüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze’deki korkunç durum karşısında söylenecek söz kalmadığını ve savaşın her zaman çocuklar için çok kötü sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Toplumun en hassas üyelerinin çocuklar olduğunu ve onlara bakma yükümlülüğü bulunduğunun altını çizen Russell, “Allah aşkına, çocuklara ulaşabilmeliyiz ve onlara bakım sağlayabilmeliyiz. Yerinden edilen, ebeveynlerini kaybeden çocukların aynı zamanda açlıktan ölmesi kabul edilemez” dedi. Russell, Gazze’nin kuzeyinde durumun çok daha kötü olduğunu, ulaşım yollarının zarar gördüğünü belirterek, kuzeye daha fazla erişimin şart olduğunu söyledi. AA

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