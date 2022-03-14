Savaşın kazananı silah tüccarları

SIPRI raporuna göre Avrupa’ya silah satışı Ukrayna savaşı öncesinde artış göstermeye başladı. Uzman Pieter Wezeman, “Çok endişe verici bir silÂhlanma” dedi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) açıkladığı yeni rapora göre, Avrupa’ya silâh satışı Ukrayna savaşı öncesinde artış göstermeye başladı. SIPRI, dünya genelindeki silâh ve askerî teçhizat satışıyla ilgili 2017-2021 dönemini 2012-2016 ile karşılaştırdığı raporunu açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgale ilişkin verileri içermeyen rapor, buna rağmen Avrupa’da hissedilir biçimde artan gerilimi gözler önüne sermeye yetiyor. Raporda, dünya çapında silâh ticareti yüzde 4,6 oranında azalma kaydederken Avrupa ülkelerinin askerî harcamalarını yüzde 19 oranında arttırdığı görüldü. Raporda, dünyanın başka bölgeleri ile karşılaştırıldığında en fazla artışın Avrupa’da kaydedildiği tesbit edildi.

DW’deki habere göre SIPRI araştırmasını yapan uzmanlardan Pieter Wezeman, verileri “Çok endişe verici bir silâhlanma” şeklinde değerlendirdi. Öte yandan Ukrayna’da devam eden savaş göz önünde bulundurulduğunda silah satışları konusunda bazı değişiklikler dikkati çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ardından dünyanın en büyük ikinci silah satıcısı olan Rusya’nın satışlarının rapor dönemi 2017-2021’de yüzde 26 gerilediği dikkat çekiyor.

ABD en büyük silah satışını gerçekleştirdi

SIPRI’nin raporu, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ipuçları da ihtiva ediyor. SIPRI raporunun hazırlayan uzmanlardan Wezeman, “Avrupa’ya silâh ihracatını tetikleyen, çoğu Avrupa ülkesinin Rusya ilişkilerinin kötüleşmesi oldu” diye konuştu. Wezeman, “Öncelikle de kendi ihtiyacını tamamen karşılayamayan devletler epeyce alım yaptı” diye sözlerini sürdürdü. Raporda, ABD’nin askerî ihtiyacını kendi karşılayamayan ülkeler başta olmak üzere en büyük silâh satışını gerçekleştirdiği belirtildi. Ağırlıklı olarak da savaş uçağı satıldığı aktarılıyor. İngiltere, Norveç ve Hollanda’nın toplamda ABD’den 71 F-35 jeti aldıkları bilgisi aktarılıyor. ABD’ye verilen son siparişlere bakıldığında da ağırlıklı olarak Rusya’nın çevresindeki ülkelerin harekete geçtiği gözleniyor. 2020-2021’de meselâ Finlandiya’nın 64, Polonya’nın da 32 adet F-35 ısmarladığı dikkat çekiyor. Almanya’nın da ABD’den beş P-8A denizaltı avcı uçağı satın almak istediği kaydediliyor. SIPRI raporunda yer alan bilgilere göre, Rusya’nın saldırdığı Ukrayna ise 2017-2021 zaman diliminde az miktarda askerî malzeme ithal etti.

Haber Merkezi