Savaşın uzaması pandemiden daha kötü

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, Ukrayna’da savaşın uzamasının pandemiden çok daha kötü bir etkisi olabileceğini belirtti.

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, Ukrayna’da savaşın uzamasının Avrupa’da yüksek enflasyon bakımından büyük bir tehdit olduğunu ve uzayan savaş sonrası ekonomik bağların tamamen koparılmasının Avrupa’yı bir kâbus senaryosuna götürebileceğini söyledi. Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen’ın başındaki isim Ukrayna’da uzayacak bir savaşın bölge ekonomisi üzerinde pandemiden çok daha kötü bir etkisi olabileceğini belirtti. Küresel tedarik zincirinde yaşanacak bozulmaların, “fiyatlarda ciddî yükselişlere, enerji kıtlığına ve enflasyona” neden olabileceği konusunda uyaran Diess, “Almanya ve Avrupa ekonomileri için çok riskli bir durum oluşabilir” ifadelerini kullandı. Şimdiye dek uygulanan yaptırımlar ve Rusya’nın cevap olarak doğal gazı kesebileceğine dair endişeler enerji piyasalarında karmaşa yaşanmasına sebep oldu. Yüksek enflasyonun tüketicilerin ciddî şekilde sıkışmasına sebep olacağını belirten Diess, “Bu savaşın Avrupa ve Almanya için oluşturduğu tehdit olağanüstü” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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