Savaşlar masumiyeti yok etti

Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, “Savaşa Hayır, Yaşasın İnsanlık” başlıklı bildiri yayınladı.

Savaşların ilk olarak dünyanın ruhu olan masumiyeti yok ettiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

“Onun için çocuklarımız başta olmak üzere bütün masumlar için Uluslararası Emek Konfederasyonu olarak bütün insanlığa çağrımızdır. İnsan canı kutsaldır. İnsanı aşağılayan hiçbir rejim, hiçbir sistem makbul değildir. Diğer taraftan savaşlar, hiç kimseye uzak değildir. Onun için acilen, aklı da merkeze alarak, savaşı durduracak bir dayanışma hattı oluşturulmalıdır. Üçüncü olarak, bizzat sorunun parçası haline gelen uluslararası kurumlar bir an önce reforme edilmeli, katılımcı bir şekilde daha etkin müdahale aygıtına dönüştürülmeli. Dördüncü olarak da, emperyalizmin oluşturduğu düzene karşı daha âdil bir dünyanın kurulması savaşların tek panzehiridir”

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Zalimce bir plan, vahşice bir kuşatma

İsrail’in bir ayı aşkın süredir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, bölgedeki durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yetersiz beslenme vakalarının arttığını belirtti.

Ebu Safiyye, “Hâlâ sıkı bir kuşatma altındayız. İlaç, sağlık ekibi ve yiyecek... hiçbir şeyin girişine izin verilmiyor. Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin hizmet vermesine müsaade edilmiyor” ifadelerini kullandı. Yoğun bakımda kalan durumu son derece kritik 6 kişinin olduğunu paylaşan Ebu Safiyye, “Maalesef yetersiz beslenme vakaları yaşanmaya başladı. Dünden bu yana 17 çocuk yetersiz beslenme belirtileriyle acil servise geldi” ifadelerini kullandı. “Generaller Planı” adını taşıyan bir plana göre, Filistinlileri, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesi öngörülüyor.