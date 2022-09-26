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27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Savaşta yok olan köy

26 Eylül 2022, Pazartesi 17:00
Rusya ile 24 Şubat’ta başlayan savaştan önce yaklaşık 500 kişinin yaşadığı köyde evlerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Harkiv bölgesinde yer alan Kamiyanka köyündeki yapıların büyük çoğunluğu zarar görürken, köy sakinlerinin tamamı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rusya ile 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da birçok yerleşim biriminde ağır yıkım oluştu. Harkiv bölgesine bağlı olan ve İzyum şehri yakınında bulunan Kamiyanka köyü, savaşın en derin hissedildiği yerleşim birimlerinden biri. Savaştan önce 500’den fazla kişinin ikamet ettiği köy, bugün harabeyi andırıyor. Saldırılar nedeniyle köydeki evlerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

Hem çatışmalar hem de evlerinde oluşan hasar nedeniyle köy sakinlerinin tamamı başka bölgelere tahliye edildi. Yaşamın durduğu köyün sokaklarında, savaştan kaçarken sahiplerinin yanlarına almadığı kedi ve köpekler dolaşıyor.

Savaşın acı yüzü, yıkımın ve sessizliğin hakim olduğu köyün her köşesinde kendisini gösteriyor. Yıllar geçse de savaşın izlerinin kolay kolay silinmeyeceği köyde patlamamış mühimmatlar dikkati çekiyor. Yeniden Ukrayna’nın kontrolüne geçen köyde, Rus güçlerinden geriye yemek ve mühimmat kutuları kalmış bulunuyor.

“Yanımızda hiçbir şeyimiz yoktu”

Hasar gören evinden geriye kalan sağlam birkaç eşyasını almak için eşi Peter ile köye gelen 74 yaşındaki Nadiyejda İvankova, yaşadıklarını anlattı. İvankova, 9 Mart’ta panikle evlerini terk etmek zorunda kalarak köylerinden ayrıldıklarını belirterek, “Yanımıza bir şey almadan, sadece üzerimizdeki elbiselerle buradan gittik. Hiçbir şeyimiz yoktu, yedek iç çamaşırı dahi alamadık. Hiçbir şey almadan çıktık gittik. Gittiğimiz yerde insanlar bize ne veriyorsa onu giyiyorduk.” dedi. Konuşurken duygusal anlar yaşayan İvankova, savaştan önce köylerinde huzur içinde olduklarını kaydetti. İvankova, köyden ayrıldıktan sonra çatışmalar bitinceye kadar buraya gelmelerine izin verilmediğini ve bölgenin yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçmesinden sonra ilk kez evine geldiğini ve geriye bir şey kalmadığını gördüğünü gözyaşlarıyla anlattı.

 

“Her şey darmadağın olmuş”

Viktor ve Anya Rodkiy çiftinin Kamiyanka’daki evi, Rus güçlerinin saldırısında kullanılamaz hale geldi. Bölgenin yeniden Ukrayna’nın eline geçmesinin ardından köye gelen çift, uzun yıllardır emek vererek inşa ettikleri evlerinin son halini görünce duygusal anlar yaşadı. Hayatının büyük bölümünü geçirdiği evinin yıkılmış halini gören Anya, gözyaşlarını tutamadı. Viktor, savaşın ilk günlerinde bu bölgenin uçaklarla bombalandığını ve 2 hafta boyunca evlerinin bodrumunda yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Evini yeniden inşa etmek veya onarmak için maddi imkanı olmadığını dile getiren Victor, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Tüm hayatım boyunca tasarruf ederek bu evi yaptık. Evden geriye bir şey kalmamış. Tekrar yapmaya imkanım yok.” ifadelerini kullandı.

AA

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