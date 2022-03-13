Savaştan kaçış devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle çatışma bölgelerinde yaşayan siviller evlerini terk etmek zorunda kalırken başşehir Kiev yakınlarındaki bölgelerden tahliye edilen ve kalacak yerleri olmayan bazı siviller şehirdeki okullara sığınıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta, çatışmalar başta Kiev olmak üzere ülkenin kuzey, doğu ve güney bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Kiev’de tanıdıkları olmayan veya kalacak yerleri bulunmayan Ukraynalı siviller, ya şehirde bulabildikleri okullara sığınıyor ya da ülkenin daha güvenli olan batısına, oradan da genellikle Avrupa ülkelerine geçiyor.

Savaşın yorgunluğu bedenlerine ağır gelen yaşlıların bir kısmı da Kiev’deki okullara yerleştiriliyor. Kiev’in doğusunda yer alan 115 numaralı anaokulu da çatışmalardan kaçan sivillere ev sahipliği yapıyor. Ukrayna ordusunun isteği doğrultusundan tahliye edilen sivillerin barınmasına açılan anaokulunda 50 kişi kalıyor.