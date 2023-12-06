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Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı

06 Aralık 2023, Çarşamba 11:36
Netanyahu, ordunun kara işgalini genişletmeye devam ettiği ve insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra uluslararası bir tarafın müdahalesi olmaksızın İsrail'in denetiminde silahsızlandırılması gerektiğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde savaş kabinesi oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalinde, bölgenin en büyük ikinci şehri güneydeki Han Yunus ve merkez kuzeydeki Cibaliya'yı kuşattığını söyledi, "ulaşamayacakları yer olmadığını" iddia etti.

Gazze Şeridi'nin İsrail'e bir daha tehdit oluşturmayacağını savunan Netanyahu, terörü desteklemekle suçladığı Ramallah merkezli Filistin yönetiminin, Gazze'yi yönetemeyeceğini öne sürdü.

"Gazze Şeridi ordu tarafından silahsızlandırılacak"

Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem." dedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında mutabakata varılan çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takası boyunca çıkardığı 81 İsrailli esir ile serbest bırakılan 24 yabancıyı da hesaba katan Netanyahu, 110 esiri diplomatik çaba ve "kara işgali sonucu" geri getirdiklerini ileri sürdü.

Netanyahu, 365 kilometrekarede yaşayan 2,3 milyon nüfustan 1,9 milyon Filistinlinin zorla yerinden göç ettirildiği Gazze Şeridi'ndeki "halkın çatışmanın olmadığı bölgelere tahliye olmasını" istedi.

Saldırının bitmesini isteyen "dostlara" mesaj

Netanyahu, İsrail basınında "ABD'nin Tel Aviv'den saldırıları kısa sürede sonlandırmasını talep ettiği" haberleri üzerine, "Dünyada bizden savaşı çabuk bitirmemizi isteyen dostlar, bizim için savaşı bitirmenin yolunun Hamas'a karşı onu yok etmek için ezici bir güç uygulamamız gerektiğini bilmeli." ifadesini kullandı.

İbraniceden İngilizce konuşmaya geçen Netanyahu, "Bizim yanımızda durun. İsrail'in yanında durun, medeniyetin yanında durun." sözlerini sarf etti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bugüne 7 günlük insani ara dışında aralıksız saldırılarını sürdürdüğü ve havadan şiddetli bombardımanla 29 Ekim'den bugüne karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde 7 binden fazla çocuk 4 binden fazla kadın öldürüldü, toplam ölü sayısı 16 bin 248'e ulaştı.

Abluka altındaki Gazze Şeridinde, yerlerinden edilmiş 1,9 milyon nüfusun gıda, temiz su, elektrik ve temel insani ihtiyaçlarına ulaşamadığı yönünde Birleşmiş Milletler ve insani kuruluşlar uyarı yapıyor.

Hamas: Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu sorumlu

Hamas, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tuttu.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ölüm riski taşıdıklarını söyledi.

Hamdan, "Esir takası anlaşmasının tamamlanmasının engellenmesi ve Gazze’ye saldırıların yeniden başlatılması nedeniyle Hamas, esirlerin hayatından tamamen Netanyahu'yu sorumlu tutuyor." dedi.

Esir takasına işaret eden Hamdan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmadığı müddetçe hiçbir esir takası veya müzakerenin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Hamdan, İsrail’in Filistin halkını Gazze’den zorla göç ettirmeyi planladığı uyarısında bulunarak "Bu planlara dahil olan herkes, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, soykırım ve tehcir suçunun ortağıdır." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hedeflerinin "ulaşılmaz olduğunu" belirten Hamdan, Netanyahu ve İsrail ordusunun intikam dürtüsüyle ve kana susamış bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Hamdan, Netanyahu’nun zafer kazanmaktan uzak olduğunu, mevcut durumun, yenilgisinin ve savaş suçlusu olarak yargılanmasının bir başlangıcı olduğunu belirtti.

Netanyahu’nun asıl hedefinin Filistin halkını ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Hamdan, bunun mümkün olmadığının altını çizdi.

Hamdan, iki aydır Netanyahu ve İsrail ordusunun zafer imajı çizemediğine işaret ederek "Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün, zafer, Netanyahu ve ordusu için gerçekleşmeyecek bir hayal, bunun için hazırlıklarımızı yaptık." ifadesini kullandı.

AA

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