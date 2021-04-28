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28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Sehven ifade ettim'

28 Nisan 2021, Çarşamba 04:39
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Afganistan'daki eğitim-destek misyonu ile NATO öncülüğündeki Kararlı Destek misyonunun 1 Mayıs itibarıyla sona ereceğine yönelik ifadelerini sehven söylediği gerekçesiyle geri aldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekeceğini açıklamasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Bu süreçte ABD ordusu, çekilme planlarını ve çekilmenin başlamasıyla ülkedeki görevlerinin çerçevesini çizmeye çalışıyor.

Konuya ilişkin sorulara günlük basın toplantısında yanıt veren Sözcü Kirby, çekilme planının ay sonuna kadar Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunulacağını ifade etti.

Çekilmenin başlamasıyla ABD'nin Afgan ordusuna desteğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kirby, "1 Mayıs geldiğinde, Afganistan'daki misyon değişiyor. Artık görevimiz, Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerine eğitim-destek değil, NATO şemsiyesi altında Kararlı Destek misyonu değil, Afganistan'dan ayrılmak üzere çekilme görevi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Kirby, orada kalan kaynakların da çekilme için gerekenler olacağını kaydetti.

Kirby, bu açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sehven ifade ettim. NATO'nun Kararlı Destek Misyonu 1 Mayıs'ta bitmiyor. Ayrıca Afgan güvenlik güçlerine verdiğimiz hava desteğini azaltmak veya değiştirmek konusunda da herhangi bir karar yok." ifadelerini kullandı.

Kirby, ABD'nin Afganistan'daki ana çabasının çekilmeye odaklı olacağını belirtti.

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan çekilme konusunda anlaşmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2021'de göreve geldikten sonra Pentagon, eski Başkan Donald Trump döneminde imzalanan bu anlaşmaya yönelik inceleme başlatmıştı.

Biden, 14 Nisan'da kameraların karşısına geçmiş ve ABD ordusunun 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştı.

AA

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