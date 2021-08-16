Sel afetinde vefat sayısı 70'e yükseldi

AFAD, Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da ise bir kişinin öldüğünü, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Sel sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde de 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğu ifade edildi. AA

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