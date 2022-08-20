Selin yaralarını silmek yıllar alabilir

Şiddetli yağışların sürdüğü Yeni Zelanda’nın Nelson şehrinde, selin yol açtığı yıkımın ortadan kaldırılmasının yıllar alabileceği duyuruldu.

Yerel basındaki haberlere göre, yağışlar sonrası Maitai Nehri’nin taşması ile sele sürüklenen Nelson’da, 400’ü aşkın ev tahliye edildi. Yetkililer, yeni bir sağanak yağış beklendiğini ve uyarı seviyesinin kırmızıda tutulacağını duyurdu. Yaşanan felakete ilişkin değerlendirmede bulunan Nelson Belediye Başkanı Rachel Reese, zarar gören alt yapı hizmetlerinin yeniden sağlanmasının yıllar alacağını söyledi. Nelson, Tasman ve West Coast’un ardından Malborough bölgesinde de acil durum ilan edildi. AA

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.