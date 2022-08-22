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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Seller nedeniyle OHAL ilan edildi

22 Ağustos 2022, Pazartesi 10:00
Sudan’da 79 kişinin öldüğü seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Bakanlar Kurulu, ülkedeki sağanakların yol açtığı sel felaketlerinde yaşanan can ve mal kayıpları ile mağdurlara gerekli yardımın sağlanmasını görüşmek üzere toplandı.

Kurul, sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde alarm ve OHAL ilan etti.

İçişleri Bakan Vekili Anan Hamidi, yaptığı açıklamada, sellerde yaşanan kayıpların bu eyaletlerle sınırlı olduğunu belirterek, “Tüm gıda ve insani yardımlarımızı dağıttık, konvoylar gelecek günlerde o eyaletlere gidecek.” dedi.

Kabine İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Osman Hüseyin Osman da “Sellerden etkilenenlere yardımı ulaştırmak ve olası zararları önlemek için erken uyarı sistemlerini güçlendiriyoruz.” diye konuştu.

Menagil “afet bölgesi” ilan edildi

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil, sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle “afet bölgesi” ilan edildi.

Cezire Eyaleti Valisi İsmail Avadallah el-Akip, Menagil bölgesinde sellerde 3 binden fazla evin yıkıldığını belirtti.

Akip, “Federal hükümete ve sivil toplum kuruluşlarına, sellerden etkilenenleri barındıracak çadırlar sağlayarak hasarın azaltılmasına katkıda bulunmaları için çağrı yapıyoruz.” dedi.

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