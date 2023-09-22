Selman: Anlaşmaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan Fox News televizyonuna verdiği röportajda İsrail ve İran ile ilişkiler konusunda önemli mesajlar verdi.
İsrail ile ilişkilerin normalleşme yolunda olduğunu ve bu ülke ile bir anlaşma imzalanması için yapılan müzakerelerin durdurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Selman, “Anlaşmaya her geçen gün daha yaklaşıyoruz. İlk kez gerçekten ciddi bir şeyler oluyor” dedi. DW Türkçe’nin haberine göre İsrail ile olası bir anlaşmanın “Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük tarihî anlaşması” olacağını dile getiren Selman, ancak böyle bir anlaşmanın İsrail’in Filistinlilere yönelik tutumuna bağlı olacağını da sözlerine ekledi.
Haber Merkezi