Senegal Cumhurbaşkanından sükunet çağrısı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak eylemlerinin durması çağrısında bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sonko'nun serbest bırakılmasının ardından son gelişmelere ilişkin ulusal sesleniş konuşması yaptı.

Senegal'in son yıllarda eşine rastlanmamış can ve mal kaybına neden olan şiddet olaylarına sahne olduğunu belirten Sall, gösterilerde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Sall, devleti temsil eden birçok kamu binasının saldırıya uğradığı, bazı iş yerlerinin yağmalandığını belirtti, hiçbir gerekçenin bu şiddeti haklı çıkaramayacağını vurguladı.

Herkesi sükunet ve aklıselime davet eden Sall, düşünceleri şiddete başvurmadan ifade etmek gerektiğini vurguladı.

"Bırakalım bu süreci yargı takip etsin"

Cumhurbaşkanı Sall, son günlerde tarikat temsilcileri, Hristiyan din adamları, sivil toplum ve işveren sendikaları olmak üzere toplumun birçok farklı kanadından gruplarla bir araya geldiğini dile getirdi.

Sall, Sonko hakkındaki suçlamalara ilişkin de "Bırakalım bu süreci yargı takip etsin." dedi.

Sall, özellikle banliyölerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sonuna kadar hisseden vatandaşların öfkelerini anladığını, gençlerin geleceğe dair endişelerinin farkında olduğunu söyledi.

Buna karşın bir mağazayı yağmalamanın, bir başkasının işine, malına, ekmeğine saldırmak olduğuna dikkati çeken Sall, bunun ekonomiyi daha da kötüleştireceğini kaydetti.

Sall, toplum huzurunun yeniden tesisi için elinden geleni yapacağının altını çizerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21.00-05.00 saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 00.00-05.00 saatlerinde uygulanacağını bildirdi.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Cinsel saldırı ve ölümle tehdit etmekle suçlanan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart Çarşamba Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin konvoyunun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri 8 Mart'tan başlayarak ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

Sonko'nun gün içinde serbest bırakılmasıyla olaylar nispeten durulmuştu.

Çarşamba'dan bu yaşanan sokak olaylarında en az 5 kişi ölmüş, birçok iş yeri yağmalanmış ve ateşe verilmişti.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle bilinen olay, başkent Dakar'daki salonda çalışan 20 yaşındaki Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.