Senin oğlun bir defa yemeksiz uyudu mu?

Yayınlanan bir videoda babaları şehit olan iki Suriyeli kız çocuğu yaşadıklarını paylaştı: “Her gece aç ve üşüyerek uyuyoruz.

Yakacak odunumuz yok. Babam şehit oldu. Babam ölmeden önce çok yakacağımız vardı. Babamın zamanında hep ısınırdık. Ama şimdi... Her şey bozuldu. Şimdi babam bir yerde biz bir yerdeyiz. Bizim ne suçumuz var ki biz üşüyoruz amca. Şimdi babası olanlar böyle bizim gibi mi yaşıyor? Amca senin oğlun sadece bir defa yemeksiz uyudu mu? Hiç üşüdü mü? Tabiki de hayır. Peki bizim günahımız ne? Tüm çocukların babaları yanında sıcak bie şekilde uyuyorlar. Babamın bizi yanına almasını temenni ediyorum” Yayınlanan videodan sonra Hak İnsani Yardım Derneği tarafından Suriyeli iki kız çocuğuna ve Çadırkentte yaşayan diğer çocuklara giyim ve yiyecek yardımı yapıldı. ,

HABER - LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR