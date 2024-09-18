Sessizliğin devamı soykırımı arttırır

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddet ve insan hakları ihlallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Albanese, “(Gazze’deki duruma karşı) Uluslararası toplum kararlı bir şekilde hareket etmeli. Ülkeler saldırıları durdurma çağrısına kulak vermelidir. Devletlerin devam eden sessizliği ve kayıtsızlığı yalnızca soykırım şiddetine katkıda bulunur. Bu, Filistin halkının durumunu daha da kötüleştirir ve İsrail toplumunun çöküşünü daha da kötüleştirir” diye konuştu.

Medyanın sıklıkla İsrail dezenformasyonunun yayılmasına katkıda bulunduğunu da ifade eden Albenese, bu durumun İsrail’in işlediği suçları meşrulaştırmaya hizmet ettiğini ve hesap verebilirliği zayıflatmaya katkıda bulunduğunu vurguladı.

New York - Cenevre