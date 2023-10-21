İnsan Hakları İzleme Örgütü İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, İngiltere hükümetini Filistinlilerin hakları konusunda sessiz kalmakla eleştirerek “Hiçbir şey yapmadığınız için ve İsrail’e koca bir nüfusu kolektif şekilde cezalandırmamaları gerektiğini söylemediğiniz için tarih sizi unutmayacak. Sessizliğiniz suç ortaklığıdır ve tarihte bununla hatırlanacaksınız.” dedi.

İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu (Na’amod), Londra’daki Parlamento Meydanı’nda, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, İngiltere hükümetini, Filistinlilerin hakları konusunda sessiz kalmakla eleştirerek “(Başbakan) Rishi Sunak, (Dışişleri Bakanı) James Cleverly, hiçbir şey yapmadığınız için ve İsrail’e koca bir nüfusu kolektif şekilde cezalandırmamaları gerektiğini söylemediğiniz için tarih sizi unutmayacak. Sessizliğiniz suç ortaklığıdır ve tarihte bununla hatırlanacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Bu çağrı aynı zamanda tüm dünyaya yönelik olduğunu da ayrıca belirtmek gerek. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “savaş suçu” olarak nitelendiren Ahmed, Gazze halkının 17 yıldır abluka altında tutulduğunu belirterek “Hiçbir şey ayrım yapmadan öldürülen, kolektif bir şekilde cezalandırılan, 17 yıldır hukuksuz şekilde abluka altında tutulan bir halka karşı yapılan savaş suçlarını haklı çıkaramaz. Birleşmiş Milletler binasına da sığınsanız, hastanelere de sığınsanız Gazze’de güvende değilsiniz.” dedi.

Bu insanlığa karşı suçtur

Soyadını belirtmek istemeyen Na’amod üyesi Danny de yaptığı konuşmada, Gazze’de genel durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurgulayarak “Bugün buraya ölenler için yas tutmaya, yaşayanlar için mücadele etmeye geldik. İsrail ordusunun Filistinlileri kolektif şekilde cezalandırması, gözümüzün önünde Filistinlileri yerinden etme baskısı karşısında sessiz kalamayız. Bu insanlığa karşı suçtur.” dedi. “Soykırım” ifadesinin Yahudi toplumunda meydana getirdiği travmaya vurgu yapan Danny, İsrail hükümetinin kendini savunma iddiasıyla sivilleri bombaladığını söyledi. Yahudi toplumunun geleceği için yaşananlara göz yummak yerine adalet, özgürlük ve eşitlik için mücadele ettiğini söyleyen Danny, “Sunak, bugün İsrail’deydi. Buradan ona şunu söylüyoruz. Yahudi toplumu yaşananları haklı çıkarmak, Gazze’de artan şiddet ve zorla yerinden edilmeler için kullanılmayı reddediyor. Askeri çözümler hiçbir başarı sağlayamaz. Yalnızca siyasi çözüm kalıcı barışı sağlar.” ifadelerini kullandı.