Şeyh Cerrah’takilerden İsrail mahkemesine red

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli aileler, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin 15 yıllığına “koruyucu kiracılık” önerisini reddetti.

Filistinli aileler, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin önerisine ilişkin kararlarını Şeyh Cerrah’ta düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamayla duyurdu. Ailelerin adına basın açıklaması yapan aktivist Muna El-Kurd, “Bize Yahudi yerleşimci derneği ‘Nahalat Shimon’ bünyesinde koruyucu kiracı olma önerisinde bulunan işgal devleti mahkemesinin önerdiği uzlaşma yöntemini oybirliğiyle reddettik. Çünkü bu yöntem yavaş yavaş topraklarımıza el konulmasının önünü açıyor.” dedi. Kurd, “Bizim hesabımıza işgalin imajının âdil gösterilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz ve yarım çözümlere de razı olmayacağız.” ifadelerini kullandı. İsrail Yüksek Mahkemesi’nin Filistinli aileleri evlerinden çıkma ya da “Yahudi yerleşimci derneğe boyun eğme” seçenekleriyle karşı karşıya bırakmanın “sömürgeci politikaların” bir parçası olduğuna vurgu yapan Kurd, Tel Aviv yönetiminin Yahudi yerleşimcilerle birlikte Filistin halkına karşı “zalimce” davrandığını ve “Filistin halkına karşı etnik temizlik yaptığını” kaydetti. İsrail Yüksek Mahkemesi, 4 Ekim’de Şeyh Cerrah Mahallesi’nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere 15 yıllığına “koruyucu kiracılık” tavsiyesinde bulunmuştu. AA

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