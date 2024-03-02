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2 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

"Şifa Hastanesi çevresindeki yıkımının boyutu tarif edilemez"

02 Mart 2024, Cumartesi 14:01
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ ve ortaklarının, bir ayı aşkın bir sürenin ardından 19 bin litre yakıt dağıtmak için Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti.

Şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 50 çocuğun tedavisi ve 150 hasta için hayat kurtaran tıbbi malzemeleri ulaştırdıkları bilgisini veren Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde çok sayıda gönüllü sağlık çalışanı tarafından 240'ın üzerinde hastaya hizmet veriliyor. Tıbbi malzeme, yakıt, su ve gıda eksikliği nedeniyle hizmetler oldukça sınırlı. Hastanenin çevresindeki yıkımın boyutu tarif edilemez." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti. Ordu baskın ve kuşatmadan 10 gün sonra ise hastanenin bazı bölümlerini yıkarak bölgeden çekilmişti.

Ardından Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kuşatma altına alıp baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde diyaliz bölümünün yeniden faaliyete geçtiğini duyurmuştu.

AA

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