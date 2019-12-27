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'Sığınma isteyen Uygurları geri yollamayacağız'

27 Aralık 2019, Cuma 12:39
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Uygurlar Malezya'ya gelip sığınma istedikleri takdirde Malezya, Çin'den bu yönde bir başvuru gelse dahi Uygurları sınır dışı etmeyecektir." dedi.

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Malezya Parlamentosu'nda muhalefet partilerinin sorularını cevaplayan Başbakan Mahathir, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurlara yönelik baskı ve etnik ayrımcılığa ilişkin soruya cevap verdi.

Mahathir, Malezya'nın başka ülkelerin iç işlerine karışmama prensibini hatırlatarak, "Uygurlar da dahil olmak üzere Müslümanlara yönelik dünya genelinde uygulanan baskıların varlığı tüm taraflar nezdinde kabul edilmelidir." şeklinde konuştu.

Çin'deki baskılardan kaçan Uygurların Malezya'ya iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği sorusuna ise Mahathir, "Başka ülkeye gidebilirler çünkü güvenlikleriyle alakalı meşru korkuları var ve kendi ülkelerinde korunmayacaklarına yönelik düşünceleri mevcut. Uygurlar Malezya'ya gelip sığınma istedikleri takdirde Malezya, Çin'den bu yönde bir başvuru gelse dahi Uygurları sınır dışı etmeyecektir." cevabını verdi.

Malezya Başbakanı, 18-21 Aralık'ta düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin kapanışında yaptığı açıklamada "Uygurların tutuklandığına dair bilgiler alıyoruz. Bu yaşananlar talihsiz şeylerdir ve biz de bu tür uygulamalara katılmadığımızı beyan ettik." ifadelerini kullanmıştı.

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AA

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