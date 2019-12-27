Sığınmacılar adaletsizlikten kaçıyor

Papa Françesko, Vatikan’daki geleneksel Noel konuşmasında sığınmacıların yaşadığı sıkıntılardan bahsederek sığınmacıların yollara dökülmesinin nedeninin dünya üzerindeki adaletsizlik olduğunu belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko geleneksel Noel konuşmasının önemli bir bölümünü savaş ve şiddet mağdurlarının sorunlarına ayırdı. DW’deki habere göre Vatikan’da, Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Papa, özellikle çatışma bölgelerindeki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Sekiz yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Suriye ile ilgili olarak uluslararası barış çabalarının artırılmasını talep eden Papa Françesko, Ukrayna konusunda da, “kalıcı bir barış için somut çözümler” gerektiğini dile getirdi.

Yaşanan göçlerin sebebi ‘haksızlıklar’

Dünya üzerinde yaşanan göç ve sığınma dalgasına sebep olarak çok boyutlu haksızlıklara işaret eden Papa, Avrupa’nın sığınmacılara yönelik tavrını da “haksızlık” olarak nitelendirdi. Sığınmacıların tarif edilemeyecek derecede kötü muamelelere maruz kaldığını, işkence gördüğünü ve kamplarda yaşamak zorunda bırakıldığını ifade eden Françesko, insanları, kendilerine mezar olan çölleri ve denizleri aşma çabasının nedeninin “adaletsizlik” olduğunu belirtti. Papa, sığınmacıların onurlu bir hayat umuduyla geldiği yerlerde, “kayıtsızlık duvarına” çarpmalarının da bir başka adaletsizlik olduğunu vurguladı.Konuşmasında Lübnan ve bazı Güney Amerika ülkelerindeki toplumsal sorunlara da dikkat çeken dini önder, Lübnan’ın bir an önce içinde bulunduğu krizi aşarak, yeniden “Birlikte uyum içinde yaşam için bir model” haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Venezuela halkına, adalet, barış ve yoksulluğu sona erdirmek için çaba göstermeleri konusunda cesaretlendirici sözler sarfeden Papa Françesko, Yemen ve Irak’ta yaşanan zor koşullara da konuşmasında yer verdi. Ancak Papa, Çin’in Uygurlara yönelik baskılarına ve Hong Kong’taki demokrasi eylemlerine değinmedi.