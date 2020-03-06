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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sığınmacılara destek gösterisi

06 Mart 2020, Cuma 23:43
Fransa’da 30 kuruluş, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin (AB) uluslar arası hukuka ve insan haklarına saygı göstererek, Yunan sınırına gelen Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacıların insanî şekilde karşılanması için gerekeni yapması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a çağrıda bulundu.

Savaş bitmeden göçler bitmez

Ülkede faaliyet gösteren, aralarında İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Genel İş Konfederasyonun (CGT) da olduğu 30 kuruluş, Macron’a gönderdikleri açık mektupta, Türkiye’de bulunan sığınmacıların Yunanistan’a geçmeye çalıştığı hatırlatıldı. Mektupta, “Yunan yetkililerin (sığınmacılara) tepkisi ve Avrupa’nın güçsüzlüğü insanî açıdan bir felâkettir ve siyasî açıdan kabul edilemez. Sınırların korunması, iltica hakkının durdurulması ve herhangi bir durum değerlendirmesi yapmadan Yunan topraklarına gelen her kişinin asıl ülkesine geri göndermekle tehdit edilmesiyle uluslar arası hukukun temel prensipleri çiğnendi.” ifadeleri kullanıldı.  Paris - aa

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Yunanistan’a kınama 

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e gönderdiği mektupta, Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik “ağır insan hakları ihlâllerini” kınadı, AB liderlerine Yunanistan’a karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan örgüt, Yunan güvenlik güçlerinin “savunmasız sığınmacılara” karşı kullandığı şiddeti protesto etmek için Leyen ve Michel’e gönderdiği mektubu paylaştı. Mektupta, AB’nin Yunanistan’a sağladığı 700 milyon avroluk fonun, sığınmacı ve mültecilere karşı daha fazla insan hakları ihlâli doğurabileceği endişesi oluşturduğu dile getirildi.  Yunan sınır devriyesinin son günlerde sığınmacılara karşı şiddet kullanmasının örneklerle anlatıldığı mektupta, Yunanistan’ın uluslar arası hukuku ihlâl ettiği vurgulandı. Cenevre - aa

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