Silah gönderen, suç ortağı olur

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere’nin İsrail’e silah satışını durdurması talebini yineleyerek, “İngiltere, İsrail’e silah satışını durdurmayarak masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağı olma tehlikesiyle karşı karşıya” ifadesini kullandı.

Yusuf, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a hitaben yazdığı mektupta, hükümete 23 Şubat’ta yine benzeri bir mektup yazdığını ancak Gazze’de ölü sayısı artmasına rağmen İngiltere hükümetinin İsrail’e silah satışına yönelik bir adım atmadığını hatırlattı. İngiltere’de Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, İngiliz hükümetinin, İsrail’e silah ihracatını askıya almak için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. AA

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