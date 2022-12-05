Silah tüccarları kazanmaya devam etti

Küresel ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen dünyanın en büyük 100 silah şirketi 2021’de toplam 592 milyar dolar kazanç sağladı.

Amerikan silah üreticileri, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporuna göre, küresel ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen dünyanın en büyük 100 silah şirketinin cirosu 2021’de de artış gösterdi. Yaşanan bu zorluklara rağmen dünyanın en büyük 100 silah şirketi 2021’de toplam 592 milyar dolar kazanç sağladı. Bu da 2020’ye kıyasla yüzde 1,9 oranında artışa tekabül ediyor. Bu kazancın çok büyük bir kısmı ise yine Amerikan silah sanayisinin kasasına girdi. Listede Türkiye’den de iki şirket var. Rapora göre, ASELSAN ile Aerospace’in toplam silah satışları 2021 yılında 3 milyar 400 milyon dolara ulaştı. SIPRI raporuna göre, cirosunu yükselten bölgelerin başında ise yüzde 4,2’lik artışla Avrupa geliyor. Üstelik bu veriler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat 2022 öncesine ait. SIPRI raporuna göre Rusya’nın başlattığı savaş Avrupa ve ABD’de silahlara olan talebi anormal ölçüde arttırdı.