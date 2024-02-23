Silah üreticileri soykırımın işbirlikçisi

İngiltere Parlamentosunda Gazze’de ateşkes çağrısı yapan önerge, “acil insani ateşkes” ifadesi kullanılarak kabul edilirken, görüşmeler sırasında binlerce kişi parlamento önünde ateşkes çağrısıyla eylem yaptı.

Görüşmeler sırasında yapılan eylemde toplanan protestoculara seslenen Güney Afrikalı eski Yahudi milletvekili Andrew Feinstein, Filistin’in bir ahlak meselesi olduğunu söyledi. “Seçtiğiniz ve maaşını ödediğiniz insanlar bunu unutuyor” diyen Feinstein, İngiliz silah üreticilerinin “Gazze’deki soykırımın işbirlikçisi olduğunu” ifade etti.

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