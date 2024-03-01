Silah vermeyin artık

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesine konuşan İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ve İngiltere’nin bu konudaki tutumunu değerlendirdi.

Yusuf İsrail’in Gazze’yi işgalinde İngiltere’nin tutumunu eleştirerek “İngiltere hükümetinin İsrail’e silah vermeyi durdurması gerekiyor. İnsanî hukukun alenen ihlalinden sorumlu bir orduya ve hükümete silah tedarik etmenin gerekçesi ne olabilir?” ifadelerini kullandı. Yusuf, konuya ilişkin İngiltere hükümetiyle iletişime geçeceğini belirterek “elinden geleni yapacağı” mesajını verdi. AA

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