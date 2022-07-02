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2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Silaha para çok açlığa yok

02 Temmuz 2022, Cumartesi 00:08
Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, zengin ülkeleri açlıkla mücadele yerine silah şirketlerine yatırım yapmakla suçladı. Küresel savunma harcamaları 2 trilyon doların üstüne çıktı.

G-7 ÜLKELERİ AÇLIKTAN SORUMLU

Merkezi Kenya’da olan Oxfam’dan Max Lawson, yaptığı açıklamada G7 ülkelerinin “milyonlarca kişiyi açlıktan ölüme terk ettiğini” ileri sürdü. Yardım kuruluşu Oxfam, açlıkla mücadelede en az 28,5 milyar doların gerekli olduğunu belirtirken, ‘Zengin ülkeler’den sadece 14 milyar dolar çıktına dikkat çekti.

10 YILIN EN BÜYÜK GIDA KRİZİ

Oxfam’ın eşitsizlik politikası başkanı Max Lawson, son 10 yılın en büyük gıda krizinin yaşandığı bir dönemde 4,5 milyar dolarlık bütçenin bununla mücadelede çok yetersiz kaldığını belirtti. Oxfam’a göre küresel gıda ve açlık krizinden en çok Doğu Afrika etkileniyor. Uzmanlara göre 70 yılın en ağır kuraklığı yaşanıyor.

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Silahlara para çok, açlıga yok

Oxfam, açlıkla mücadele için ayrılan bütçenin gönderilmeyip, 5 milyar dolarlık bir silah ve yardım paketinin onaylanmasını kınayarak, G7 Ülkelerine, “Milyonlarca kişiyi açlıktan ölüme terk ettiniz” dedi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4,5 milyar dolar ayıran G7 ülkelerini kınadı. Birleşik Krallık tarafından kurulan ve merkezi Kenya’da yer alan Oxfam’dan Max Lawson, salı günü yaptığı açıklamada G7 ülkelerinin “milyonlarca kişiyi açlıktan ölüme terk ettiğini” söyledi. Oxfam’ın eşitsizlik politikası başkanı Lawson, son 10 yılın en büyük gıda krizinin yaşandığı bir dönemde 4,5 milyar dolarlık bütçenin bununla mücadelede çok yetersiz kaldığını belirtti.

48 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor

Lawson, “Birleşmiş Milletler’in insani yardım çağrılarındaki büyük boşluğu doldurmak, açlığı sona erdirmek ve gıdayla tarım yatırımlarını finanse etmek için en az 28,5 milyar doların” gerekli olduğunu ifade etti. G7 ülkeleriyse, en son açıklanan 4,5 milyar dolarlık paketle birlikte bu yıl gıda kriziyle mücadele için toplamda 14 milyar dolar ayırdı. Fakat bu miktarın ne kadarının ihtiyacı olan ülkelere gönderildiği net değil. ABD, Ukrayna’ya gönderilecek ve “küresel açlıkla mücadele” amacı için de kullanılacak 5 milyar dolarlık bir silah ve yardım paketini mayısta onaylamıştı. Öte yandan ABD’li siyasi yayın kuruluşu Politico’nun haberine göre henüz açlıkla mücadele için ayrılan miktar gönderilmedi. Oxfam’a göre küresel gıda ve açlık krizinden en çok Doğu Afrika etkileniyor. 70 yılın en kötü kuraklığının yaşandığı Etiyopya, Kenya ve Somali’de her 48 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor. Oxfam’ın eleştirdiği G7 ülkeleri Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’dan oluşuyor.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    2.7.2022 01:04:51

    "Kur'an, birinci kelimeyi esasından "vücub-u zekat" ile kal'eder, tedavi eder. İkinci kelimenin esasını "hurmet-i riba" ile kal'edip tedavi eder. Evet, âyet-i Kur'aniye âlem kapısında durup ribaya yasaktır der. "Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız" diyerek insanlara ferman eder. Şakirdlerine "Girmeyiniz" emreder." Sözler - 409 Allah c.c sonumuzu HAYIR eylesin, yar ve yardımcımız olsun inşaallah.

  • S.topuz

    2.7.2022 01:03:51

    "Birinci kelime: "Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne." İkinci kelime: "Sen çalış, ben yiyeyim." Evet hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avam, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise: Havas tabakasında merhamet ve şefkat, aşağısında hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime, havas tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevketmiştir. İkinci kelime, avamı kine, hasede, mübarezeye sevkedip rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi; şu asırda sa'y, sermaye ile mübareze neticesi herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-ı azîmesi meydana geldi. İşte medeniyet, bütün cem'iyat-ı hayriye ile ve ahlâkî mektebleriyle ve şedid inzibat ve nizamatıyla, beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği gibi, hayat-ı beşerin iki müdhiş yarasını tedavi edememiştir. " Sözler - 409

  • S.topuz

    2.7.2022 01:00:52

    Tok AÇIN HALINDEN ne anlar ki??? Bizler günde 3 öğün bol gıdalı besinlerle tıka-basa miydemizi doldurup,obezite sınırlarını zorlarken ve de fazlalıkları tekrar eritebilmek için, aylık ödeyerek SPOR salonlarında veya sokaklarda deliler gibi koşarak, bu AÇ,SUSUZ,FAKIR ve YOKSULLARIN dertlerini hiç bir zaman tam anlayamayız! Ekmek israfı, yemeklerin israfı, servetlerimizin çar- çur edilip, silahlanma  ve SAVAŞLAR İÇİN ÇOK YÜKLÜ YATIRIMLAR YAPMA YARIŞI, zamanımızın ve ömrümüzün israf edilmesi ve ÇEVRE ve Tabiatın da yeterli ve verimli kullanılmaması en büyük insani meselelerimiz. Bu geçen mübarek Ramazan ayı, bütün insanlığın uyanışına vesile olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşaallah.

Risale-i Nur Külliyatı

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