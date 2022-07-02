Silaha para çok açlığa yok

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, zengin ülkeleri açlıkla mücadele yerine silah şirketlerine yatırım yapmakla suçladı. Küresel savunma harcamaları 2 trilyon doların üstüne çıktı.

G-7 ÜLKELERİ AÇLIKTAN SORUMLU

Merkezi Kenya’da olan Oxfam’dan Max Lawson, yaptığı açıklamada G7 ülkelerinin “milyonlarca kişiyi açlıktan ölüme terk ettiğini” ileri sürdü. Yardım kuruluşu Oxfam, açlıkla mücadelede en az 28,5 milyar doların gerekli olduğunu belirtirken, ‘Zengin ülkeler’den sadece 14 milyar dolar çıktına dikkat çekti.

10 YILIN EN BÜYÜK GIDA KRİZİ

Oxfam’ın eşitsizlik politikası başkanı Max Lawson, son 10 yılın en büyük gıda krizinin yaşandığı bir dönemde 4,5 milyar dolarlık bütçenin bununla mücadelede çok yetersiz kaldığını belirtti. Oxfam’a göre küresel gıda ve açlık krizinden en çok Doğu Afrika etkileniyor. Uzmanlara göre 70 yılın en ağır kuraklığı yaşanıyor.

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Silahlara para çok, açlıga yok

Oxfam, açlıkla mücadele için ayrılan bütçenin gönderilmeyip, 5 milyar dolarlık bir silah ve yardım paketinin onaylanmasını kınayarak, G7 Ülkelerine, “Milyonlarca kişiyi açlıktan ölüme terk ettiniz” dedi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4,5 milyar dolar ayıran G7 ülkelerini kınadı. Birleşik Krallık tarafından kurulan ve merkezi Kenya’da yer alan Oxfam’dan Max Lawson, salı günü yaptığı açıklamada G7 ülkelerinin “milyonlarca kişiyi açlıktan ölüme terk ettiğini” söyledi. Oxfam’ın eşitsizlik politikası başkanı Lawson, son 10 yılın en büyük gıda krizinin yaşandığı bir dönemde 4,5 milyar dolarlık bütçenin bununla mücadelede çok yetersiz kaldığını belirtti.

48 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor

Lawson, “Birleşmiş Milletler’in insani yardım çağrılarındaki büyük boşluğu doldurmak, açlığı sona erdirmek ve gıdayla tarım yatırımlarını finanse etmek için en az 28,5 milyar doların” gerekli olduğunu ifade etti. G7 ülkeleriyse, en son açıklanan 4,5 milyar dolarlık paketle birlikte bu yıl gıda kriziyle mücadele için toplamda 14 milyar dolar ayırdı. Fakat bu miktarın ne kadarının ihtiyacı olan ülkelere gönderildiği net değil. ABD, Ukrayna’ya gönderilecek ve “küresel açlıkla mücadele” amacı için de kullanılacak 5 milyar dolarlık bir silah ve yardım paketini mayısta onaylamıştı. Öte yandan ABD’li siyasi yayın kuruluşu Politico’nun haberine göre henüz açlıkla mücadele için ayrılan miktar gönderilmedi. Oxfam’a göre küresel gıda ve açlık krizinden en çok Doğu Afrika etkileniyor. 70 yılın en kötü kuraklığının yaşandığı Etiyopya, Kenya ve Somali’de her 48 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor. Oxfam’ın eleştirdiği G7 ülkeleri Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’dan oluşuyor.

Haber Merkezi