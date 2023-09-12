Şili’de 1973 darbesinin 50. yıl dönümü

Şili'de 11 Eylül 1973'te General Augusto Pinochet yönetiminde, dönemin Devlet Başkanı Salvador Allende'ye yapılan askeri darbenin 50. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Anma töreni, başkent Santiago'daki La Moneda Sarayı'nda Devlet Başkanı Gabriel Boric ev sahipliğinde ve çok sayıda solcu devlet başkanının katılımıyla düzenlendi. Törende konuşan Boric, şiddetin bir daha asla demokratik tartışmanın yerini alamayacağını belirterek, 1973 darbesinin 50. yıl dönümünün "birlikte yaşamayı güçlendirilmesi" için bir fırsat olduğunu söyledi.

HER ZAMAN DEMOKRASİ DİYECEĞİZ

Askeri darbeyle devrilen Allende'nin ardından 48 yıl sonra devlet başkanlığı seçimlerini kazanan ilk solcu Boric, "Bugün Şili ve dünyanın önünde şunun kararını veriyoruz, bugün ve her zaman daima demokrasi diyeceğiz." ifadesini kullandı. Boric, demokrasinin sürekli olarak bir inşa sürecinde olduğunu vurgulayarak, "Daha adil ve insancıl bir toplum için demokrasi tek yoldur. Çeşitlilik ve farklı düşünceler arasında, birlikte daha iyi bir toplum inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.