Şili'de sel: Kayıpların sayısı 6'ya yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde kaybolanların sayısı 6'ya çıktı.

Ülkenin güney ve orta kesiminde etkili olan yağışlar, hem kayıpların hem de tahliye olanların sayısını arttırdı.

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, açıklamasında, sellerden 10 bini aşkın kişinin doğrudan etkilendiğini belirterek, şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Başkent Santiago'ya 400 kilometre mesafedeki Maule Nehri'nin taşması nedeniyle Costitucion kasabasında büyük bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiklerini kaydeden Toha, 2 bin 54 kişinin güvenli yerlere nakledildiğini, 4 bin 77 kişinin ise evsiz kaldığını söyledi.

Yetkililer, Cachapoal Nehri'nin de yükseldiğini duyurarak, Coltauco kentinin yüzde 80'inin sular altında kaldığını, El Mauel ile Licanten kasabalarının da neredeyse tamamının suyla kaplandığını açıkladı.

Ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan otoyolun da seller sebebiyle tamamen trafiğe kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Şu ana kadar 2 bin 502 evin hafif hasar, 895 evin büyük hasar ve 54 evin ise tamamen yerle bir olduğu belirtildi.

Devlet Başkanı Gabriel Boric, yerel yetkililerle sellerin ağır hasar verdiği bölgeleri ziyaret etmişti.