Şili Devlet Başkanının Aksa ziyareti İsrail’i rahatsız etti

Resmi ziyaret kapsamında Filistin ve İsrail’e gelen Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, beraberindeki heyetle Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa’nın batı duvarı olan Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) ile “Eski Şehir” bölgesini ziyaret etti.

Mescid-i Aksa ziyareti sırasında Şili Devlet Başkanına Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerin eşlik etmesi İsrail’de rahatsızlığa neden oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İsrailli ve Şilili yetkililerin ziyaret öncesi yaptığı planlamada, Pinera’nın Mescid-i Aksa’ya yapacağı gezide Filistinli yetkililerin kendisine eşlik etmemesi kararı alındığı dile getirilerek tepki gösterildi. Ayrıca Şili’nin Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Pinera’nın Harem-i Şerif ziyaretinde uzlaşılan “protokol kuralları” dışına çıkıldığı gerekçesiyle kınandı. AA

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