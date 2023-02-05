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Şili İçişleri Bakanı: Acı bir bilançoyla karşı karşıyayız

05 Şubat 2023, Pazar 02:56
Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yaptığı açıklamada, ölü sayısının sürekli değiştiğini belirterek, "Şu anda ölen 22 kişi için çok zor bir durum, acı bir bilançoyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, hastanelerde tedavisi süren 16 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Şiddetli yangınlardan en çok Nuble, Biobio ve La Araucania bölgelerinin etkilendiği kaydedildi.

Ulusal Acil Durum ilan edilen bölgelerde, karadan ve havadan yoğun müdahalelere rağmen yangınların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Şili Tarım Bakanı Esteban Valenzuela, yaptığı açıklamada, orman yangınlarına müdahale etmekle görevli bir yangın söndürme helikopterinin düştüğünü bildirdi.

45 bin hektardan fazla alan kül oldu

La Araucania, Biobio ve Nuble'de 50'den fazla orman yangınının sürdüğü ve şu ana kadar 45 bini aşkın hektar alanın kül olduğu kaydedildi.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, yüzden fazla evin ise tamamen yandığı aktarıldı.

Ülkenin orta ve güney kesiminde devam eden şiddetli yangınlarda ordu mensuplarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Yoğun sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği güney bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecelere çıktı.

Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in Patagonya'daki tatilini iptal ederek felaketin yaşandığı bölgeye gideceği bildirilmişti.

Boric, orta ve güney bölgelerinde acil durum ilan edildiğini açıklamıştı. 

Türkiye'den orman yangınlarında ölenler için taziye mesajı 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şili'deki orman yangınlarında çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Şili halkına ve hükümetine taziye mesajı iletilen açıklamada, yangınlarda ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında 22 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

AA

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