Şili ve Endonezya'da 6 büyüklüğünde depremler

Endonezya'nın Aceh bölgesinin batı kıyılarında 6,2 büyüklüğünde, Şili'nin güneyinde ise 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Aceh eyaletindeki bir kıyı kenti olan Meulaboh'un 40 kilometre güneybatısında ve 49 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirilmezken yetkililer, tsunami tehdidinin olmadığını açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

Şili'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Santiago'nun 1120 kilometre güneyindeki Ancud'un yaklaşık 142 kilometre batısı olan depremin, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Depremde henüz bir hasar bildirilmezken, bu yönde kontrollerin yapıldığı belirtildi. Tsunami uyarısı ise yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.