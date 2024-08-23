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23 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Şimdi ateşkese ihtiyacımız var

23 Ağustos 2024, Cuma 19:45
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ve ateşkes sağlanamaması durumunda Orta Doğu’da yaşanacak tehlikelere dikkati çekti.

BM Koordinatörü, “Gazze’deki savaş, tüm insani trajedi, bölgesel tırmanışın ciddi riski, çözülememiş İsrail-Filistin çatışması ve devam eden işgalle birlikte Orta Doğu’daki ateşi alevlendirmeye hazır bir durum yaratıyor” dedi.

“(Gazze’de) Şimdi ateşkese ihtiyacımız var.” diyen Tor Wennesland, herhangi bir kıvılcım veya yanlış hesaplamanın, milyonlarca insanı daha çatışmaya sürükleyecek “bir dizi kontrol edilemez tırmanışa yol açabileceği” uyarısında bulundu.

Wennesland, “Sonuç olarak, bu umutsuzluk kısır döngülerinden çıkmanın tek yolu işgali sona erdirecek ve iki devletli bir çözüme ulaşacak siyasi bir ufuktur” dedi.

 

AA

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