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1 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

"Sina’daki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız"

01 Kasım 2023, Çarşamba 12:42
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Sina Yarımadası'ndaki kum tanesi için Mısır halkının dünyada fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Mısır yerel medyasında yer alan habere göre Medbuli, El-Ariş kentindeki 101’inci Tabur Karargahı’nda bazı askeri yetkililerin yanı sıra bölgedeki Arap kabilelerinin liderleriyle bir araya geldi.

2014’ten bu yana Sina Yarımadası’nda yapılan yatırımlara ve bölgenin Mısır için önemine değinen Medbuli, “Tarih boyunca, antik Mısır uygarlığından bu yana Mısır ve Nil Nehri'ne yönelik bir tehdit ve saldırı söz konusu olmuştur.” ifadesini kullandı.

Sina’nın, tüm Mısır halkı için ayrı bir önem ve değere sahip olduğunu belirten Medbuli, “Biz Mısırlılar, Sina topraklarındaki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız. Mısır, hiçbir şeyin kendisine dayatılmasına izin vermeyecek. Bölgesel meselelerin bizim aleyhimize tasfiye edilmesine veya çözümlenmesine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Öte yandan Refah Sınır Kapısı'nın önünde de basına açıklama yapan Medbuli, Gazze Şeridi'ndeki sivillere uygulanan toplu cezalandırma politikasına karşı olduklarını ve krizin ilk gününden bu yana bu insani krizin çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.

Tüm dünyayı "her iki taraftan da (Filistin-İsrail) sivillerin öldürülmesini kınamaya" çağıran Medbuli, "Bir tarafın diğerine üstünlüğü veya bir özelliği yoktur, herkes eşittir. Masum sivillerin ölmesine hepimiz karşıyız." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da bir gazeteci öldü.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

AA

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