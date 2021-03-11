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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Sinabung Yanardağı, Endonezya’yı alarma geçirdi

11 Mart 2021, Perşembe 12:00
Kuzey Sumatra bölgesindeki Sinabung Yanardağı'ndan havaya 1000 metre kadar yükseklikte duman ve kül püskürdüğü, sıcak kül bulutlarının ise yaklaşık 3 kilometre güneydoğuya kadar ulaştığı belirtildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı'nın tekrar faaliyete geçtiği gözlemlendi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinin açıklamasında, Kuzey Sumatra bölgesindeki Sinabung Yanardağı'ndan havaya 1000 metre kadar yükseklikte duman ve kül püskürdüğü, sıcak kül bulutlarının ise yaklaşık 3 kilometre güneydoğuya kadar ulaştığı belirtildi.

Sinabung Yanardağı gözlem ekibinden Armen Putra, patlamadan dolayı herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, etrafta yaşayan köylülere dağın 5 kilometre uzağında bulunmaları ve lav tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yaptı.

Sinabung Yanardağı, mart başında da kül ve duman püskürtmüştü.

Endonezya'da ocak ayında, Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlamalar meydana gelmişti.

AA

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