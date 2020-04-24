Sınır dışı edilen göçmenlerin dramı büyüyor

ABD'nin sınır dışı ettiği 129 Haitili göçmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele imkanları kısıtlı olan Haiti'ye geldi.

Yetkililer, 129 kişilik grubun otobüslerle başkent Port-au-Prince'de 2 hafta boyunca tecrit edilecekleri bir otele götürüldüğünü, burada daha önce sınır dışı edilen 60'dan fazla göçmenin karantina altında olduğunu bildirdi. Nisan ayı başında gönderilen grupta 3 göçmenin Kovid-19 testleri pozitif çıkarken, Teksas'tan yollanan son grupta yeni tip koronavirüs belirtisi gösteren olmadığı belirtildi. Haiti Göçmen Bürosu Yöneticisi Jean Negot Bonheur Delva, yeni grupta yaşları 5 ila 15 olan 50 çocuğun bulunduğunu açıkladı, göçmenlerin bakımının, yoksul Karayip ülkesine maliyetinin ne olduğu konusunda bilgi vermedi. Öte yandan merkezi Miami'de bulunan Haiti hakları savunucusu Family Action Network Movement örgütü, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye sınır dışı edilen göçmenleri ülkeye kabul etmeme ve ABD Başkanı Donald Trump'tan sınır dışılara moratoryum uygulamasını isteme çağrısında bulundu. BM'den Meksika ve Orta Amerika ülkelerine sınır dışıları gözden geçirme çağrısı Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK), Meksika ve Orta Amerika ülkelerine Kovid-19 salgını sırasında göçmenleri sınır dışı etmeyi gözden geçirme çağrısında bulundu. BMİHYK, binlerce göçmenin, ülkelerin sınırlarını kapatması ya da yerel toplulukların bu kişileri kabul etmemesi üzerine tarafsız bölgelerde sıkışıp kalmasından endişe edildiğini vurguladı. Komiserlik, Kosta Rika'nın sınırlarını kapatması üzerine 2 bin 500 göçmenin Panama'da mahsur kaldığı, Honduras'ın El Salvador sınırında sıkışıp kalan göçmenlerin bulunduğunu açıkladı. Bu göçmenlerin çoğunlukla eğreti kamplarda, sokaklarda ve kendilerini koruyacak sağlık protokollerini uygulamayan barınaklarda kaldığına işaret eden BMİHYK, Kovid-19 salgını sırasında bölgede göçmenlerin sınır dışı edilmesinin geçici süreyle askıya alınmasının gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi. AA

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