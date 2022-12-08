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Sırbistan: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli

08 Aralık 2022, Perşembe 10:00
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, ülkesiyle Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin, "Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak ve istenmeyen bir yöne doğru hareket etmek için yeterli." dedi.

Vucevic, yerel bir televizyon kanalında ülkesi ile Kosova ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Kosova'daki durumun gergin olduğunun altını çizen Vucevic, "Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak ve istenmeyen bir yöne doğru hareket etmek için yeterli." ifadesini kullandı.

Vucevic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "istikrarı bozmak isteyen hamleler" yaptığını iddia ederek, "Bu, Sırpların orada istenmediğine dair açık bir mesaj. Onun (Kurti'nin) yönetimi ve politikası, Kosova'da etnik temizlik yapmaya yönelik organize bir terördür." diye konuştu.

Kosova'daki Sırpların yanında olduklarını belirten Sırp Bakan Vucevic, şunları kaydetti:

"Kosova'nın kuzeyindeki Sırplara, aşağılanıp, haklarından mahrum kalırken, sakin kalmaları ve provokasyonlara gelmemelerini anlatmak hiç kolay değil. Kurti'nin en büyük hedefi oradaki Sırpları korkutup kaçırmak."

Vucevic, uluslararası toplumun kendilerine sürekli "diyalog ve normalleşme" çağrısı yaptığını kaydederek, "Normal davranışlara meyletmeyen birini normalleştirmek zordur." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nın kuzeyindeki patlamalar

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçimler öncesi, dün kuzeydeki bazı şehirlerde patlama ve siren sesleri duyulmuştu.

Mitrovica kentinin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan İber Köprüsü'nde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) bağlı güçler mevcudiyetini artırmıştı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) görevlileri, Kosova polisi eşliğinde kuzeydeki ofislerine gitmiş ancak buraya girişleri mümkün olmamıştı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Taraflar, AB arabuluculuğunda 23 Kasım'da gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya varmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

AA

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