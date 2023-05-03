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3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Sırbistan'da bir çocuk okulda silahlı saldırı düzenledi: 8'i çocuk 9 kişi öldü

03 Mayıs 2023, Çarşamba 14:15
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 7. sınıf öğrencisinin okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere silahla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 2009 doğumlu öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin öldüğü, 6'sı çocuk 1'i öğretmen 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin hala alanda olduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

AA

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