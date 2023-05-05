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5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü 14 yaralı

05 Mayıs 2023, Cuma 11:43
Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ın Dubona köyünde, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, 8 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B'nin, 600 güvenlik görevlisinin katıldığı kapsamlı operasyon sonucu ülkenin orta kesimlerindeki Kragujevac kentine gözaltına alındığı ifade edildi.

Yerel medya, korkunç saldırı sonrası köy halkının geceyi korku ve endişeyle geçirdiği bilgisini paylaşırken yaralıların, Belgrad ve Smederevo'daki hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de basına açıklama yapacağı kaydedildi.

Sırbistan'da bir haftada ikinci silahlı saldırı

Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısında 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüştü.

Sırbistan, okuldaki saldırının etkileri silinmeden, dün gece yaşanan saldırıyla bir kez daha sarsıldı.

Ülkede bir haftada ikinci silahlı saldırının yaşanması üzerine, silah edinme konusu gündeme geldi.

Yerel medyada paylaşılan bilgilerde Sırbistan, Avrupa'da bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında gösterilirken 2018'de yayımlanan bir raporda da ülkede her 100 kişiye 39,1 silah düştüğü belirtildi.

Bu sıralamada ABD ve diğer bir bölge ülkesi Karadağ'dan sonra dünyada üçüncü olduğu aktarılan Sırbistan'da silah edinme konusunda sıkı düzenlemelerin olduğu da biliniyor.

3 Mayıs'taki silahlı saldırıdan sonra hükümet, silah bulundurma belgesi olan kişilerin bu silahları ne şekilde ve nerede sakladıklarına ilişkin kontrollerin 6 ayda tamamlanması ve silahların çocuk ve gençlerden uzak yerlerde tutulup tutulmadığının kayıt altına alınmasına karar verdi.

Sırbistan'da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüştü.

AA

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