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Sırbistan'daki saldırıların ardından bölge alarma geçti

05 Mayıs 2023, Cuma 22:26
Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da yaşanan 2 silahlı saldırı sonrası ülkede yas hali devam ederken, bölge ülkeleri de güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

Sırbistan, 3 Mayıs'ta başkent Belgrad'daki bir okulda 14 yaşındaki öğrencinin saldırısı sonucu 9 kişinin ölmesinin etkilerini tam atlamadan, dün gece 21 yaşındaki saldırganın otomatik tüfekle 8 kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyla sarsıldı.

Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, düzenlediği basın toplantısında, dün geceki silahlı saldırıda yaralanan 14 kişinin durumlarının stabil olduğunu ancak hayati tehlikelerinin devam ettiğini aktardı.

Grujicic, kan bağışı çağrısına cevap veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

3 Mayıs'ta gerçekleşen okul saldırısı sonucu yaralanan 7 kişinin de durumuna ilişkin ise Grujicic, "2 öğrenci bugün taburcu oldu. 2 öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor. Öğretmen ve diğer 2 öğrencinin ise tedavileri devam ediyor, durumları iyi." açıklamasında bulundu.

Bölge ülkeleri okullarda güvenlik önlemlerini artırdı

Sırbistan'da arka arkaya yaşanan silahlı saldırıların ardından bölge ülkelerde tedbirler artırıldı.

Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic, Karadağ polisinin "hazırlık" seviyesini artırdığını ifade ederek, silah edinilmesi hususunda daha sıkı kontrollerin uygulanacağını söyledi.

Bir diğer bölge ülkesi Bosna Hersek'te de okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Slovenya'da ise iki okula gönderilen "tehdit içerikli elektronik posta" üzerine söz konusu eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Okullardan biri olan Trbovlje İlköğretim Okulu Müdürü Petra Cede, dönem sonuna kadar güvenlik önlemlerinde daha sıkı uygulamalar olacağını ifade ederek, öğrencilerden yüzde 10'unun bugün okula geldiğini söyledi.

Eğitim kurumlarının içeriden kilitlendiğini ve randevu almadan kimsenin içeriye alınmadığını kaydeden Cede, tehdit içerikli elektronik posta için gerekli kurumlara başvuru yapıldığını aktardı.

Save the Children, Sırbistan'a tavsiyelerde bulundu

Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulunda gerçekleşen saldırının ardından açılan taziye defterini bugün birçok öğrenci gözyaşlarıyla imzaladı.

Save the Children ise Sırbistan'a, saldırılardan sonra çocuklarla iletişim konusunda tavsiyelerde bulundu. Yayımlanan metinde, çocuklarla hissettikleri korku ve endişe hakkında mutlaka konuşulması gerektiği vurgulandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde de saldırılara tepki göstermek amacıyla bugün ders yapılmadı.

Sırbistan'da bir haftada ikinci silahlı saldırı

Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulunda 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısında 8'i çocuk, biri güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüştü.

Dün akşam da 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Saldırgan, 600 güvenlik görevlisinin katıldığı kapsamlı operasyon sonucu Kragujevac kentinde gözaltına alınmıştı.

Sırbistan'da hükümet ilk saldırının ardından ülkede 3 günlük yas ilan etmişti.

AA

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