Sisi 3. kez aday olacağını açıkladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu.

Mısır devlet televizyonu haberine göre Sisi, başkent Kahire’nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte düzenlenen Vatan Hikayesi adlı üç gün süren konferansın kapanışında konuştu. Kendisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdiğini söyleyen Sisi, Mısır halkına Aralık 2023’te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun şekilde katılmaları çağrısında bulundu. Haber Merkezi

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