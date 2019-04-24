Sisi % 88 ile kazandı

Mısır’da seçim komisyonu, referanduma katılanların yüzde 88’inin Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin 2030 yılına kadar bu görevine devam etmesinin önünü açacak anayasal değişikliklere ‘evet’ dediğini duyurdu.

Mısır’da seçim komisyonu, referanduma katılanların yüzde 88’inin Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin 2030 yılına kadar bu görevine devam etmesinin önünü açacak anayasal değişikliklere ‘evet’ dediğini duyurdu. Komisyon, referanduma yüzde 44.33 oranında katılım olduğunu açıkladı. Komisyon Başkanı Lasheen İbrahim devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarda “Bu değişiklikler şu andan itibaren Anayasanız olarak yürürlükte.” dedi. Geçtiğimiz hafta parlamentonun onayladığı anayasal değişiklikler Sisi’ye 2024 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olma imkânını verirken görev süresini de 4 yıldan 6 ‘ya çıkarıyor. Ayrıca yeni anayasal değişiklikler Mısır’da askerin rolünü güçlendirip cumhurbaşkanının adli atamalardaki yetkilerini arttırıyor.

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.