Sisi’yi eleştirdi, gözaltına alındı

Mısırlı yetkililer ülkenin meşhur Youtube yıldızı ve komedyen Şadi Surur, devlet başkanı Abdulfettah es-Sisi’yi eleştirdiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Komedyenin ABD’den ülkeye dönüşü sırasında Kahire Uluslararası Havaalanı’nda polis tarafından bu haftanın başında gözaltına aldığı belirtiliyor. Independent Türkçe’deki habere göre ülkenin Arapça yayın yapan gazetelerinden Al-Masry Al Youm’da yer alan habere göre savcılık komedyeni hükümeti devirme suçlaması yöneltiyor. Mısır’da editörü gözaltına alınan gazetenin ofisine polis baskını Mısır Özgürlükler ve Haklar yöneticisi Muhamed Lotfi yaptığı açıklamada komedyenin gözaltına alınmasının ilk aşamasında yasal danışmanlık hizmeti sağlamak istediklerini, ancak bunun kabul edilmediği duyurdu. Gözaltına alınan 24 yaşındaki Mısırlı komedyen Surur, 2016’dan bu yana yurtdışında yaşıyordu. Youtube’da paylaştığı videolar ile 5.6 milyonluk bir takipçi sayısına ulaşan Surur, yönetim karşıtı iş insanı Muhammed Ali’nin ‘Sisi Yeter’ başlıklı kampanyasına da destek vermişti.

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