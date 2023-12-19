Sisi yüzde 89.6 oyla 3. kez cumhurbaşkanı seçildi

Mısır’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmî sonuçlara göre oyların büyük çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı.

Ulusal Seçim Kurulu yaptığı açıklamada, Sisi’nin oyların yüzde 89,6’sını aldığını duyurdu. Mısır’da on yıldan beri iktidarda bulunan Sisi, böylece altı yıl daha cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek. Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, yaklaşık 67 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede “emsalsiz” bir şekilde seçimlere katılımın yüzde 66,8 olarak kaydedildiğini belirtti. 2018 yılındaki seçimlerde katılım yüzde 41, 2014 yılında ise yüzde 47 düzeyinde kalmıştı. DW Türkçe’nin haberine göre, Mısır’da 10-12 Aralık tarihlerinde yapılan seçimlerde Sisi’nin rakiplerinin oyları ise yüzde 5’in altında kaldı. Resmî sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazim Ömer’in oy oranı yüzde 4,5 oldu. Merkez soldaki Mısır Sosyal Demokratik Partisi Genel Başkanı Ferid Zahran ile liberal çizgideki Vefd Partisi’nin lideri Abdussened Yemame daha az oy aldı. Haber Merkezi

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