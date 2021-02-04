Sistematik işkence

Çin’deki toplama kamplarında kalanlar, “Sistematik tecavüz ve işkence vardı” diyor.

Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygurlara yönelik suistimallerine ilişkin konuşan şahit ve kurbanlar, toplu tecavüz ve taciz gibi şahit oldukları olayları anlattı.

Müslüman azınlıkların tutulduğu toplama merkezlerinde bir dönem kalan kadınlarla, BBC’ye konuşan kamptaki bir gardiyan, toplu tecavüz, cinsel taciz ve işkence gördüklerini ya da bu olaylara tanık olduklarını söyledi. Doğu Türkistan’daki bir toplama kampında 9 ay tutulan Tursunay Ziawudun adlı bir kadın, “Gece yarısı gelip koğuşlardan istedikleri kadını seçip, kameraların olmadığı karanlık bir odaya sürüklüyorlardı.” diyor ve ekliyor: “Hayatımda unutamayacağım en büyük yara.” Habere göre, kamptan çıktıktan sonra ABD’ye kaçmayı başaran Ziawudun üç kez, iki veya üç erkek tarafından tecavüze uğradığını, kadınların her gece cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Çin kabul etmiyor

Eski bir gardiyanın aktardıklarına göreyse, ismi açıklanmayan adam, kitaptan kesintiler ezberleme gibi emirleri yerine getirmeyenlere yemek verilmediğine, kampta tutulanlara elektroşokla işkence edildiğine şahit olmuş. Reuters’ın ulaştığı Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ithamları “gerçeklere dayanmayan iddialar olarak yorumladı ve habere konu olan şahit ve kurbanların, “yanlış bilgi yayan aktörler olduğu daha önce çok kez ispatlanan kişiler” olduğunu savundu. Uluslar arası çağrılara kulak tıkayan Pekin ise söz konusu kampların eğitim merkezi olduğunu, ‘siyasî açıdan tehlikeli’ görülen bireylerin topluma kazandırılması için bu merkezlerde meslekî eğitim aldığını iddia ediyor. Kampta kalanlar ise tecavüzden aşağılanmaya kadar farklı boyutlarda işkenceye maruz kaldıklarını anlatıyor.