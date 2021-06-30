Sistemik ırkçılık ulusal güvenliğe tehdit

Kanada Güvenlik İstihbarat Servisinde (CSIS) 15 yıl görev yapan Müslüman eski istihbarat yetkilisi Huda Mukbil, servisteki sistemik ırkçılığın ulusal güvenliğe tehdit olduğunu söyledi.

Kanada resmî yayın kuruluşu CBC’ye konuşan Mukbil, “Kendimi CSIS’te hedef alınmış gibi hissettim.” dedi. Gizli serviste kıdemli istihbarat görevlisi olarak çalışan Mukbil, CSIS’te ilk elden deneyimlediği sistemik ırkçılık ve çeşitlilik eksikliğinin, özellikle aynı aileden dört Müslümanın öldüğü son terör saldırısı ışığında, ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ifade etti. Arapça konuşan başörtülü Huda Mukbil, 15 yıllık kariyeri boyunca içeriden bir tehdit olarak muamele gördüğünü ve dini hakkında sorguya çekildiğini anlattı. Mukbil, üstlerince Müslüman kuruluşlarla bağlarını kesmeye zorlandığını, iş yerinde dışlandığını ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü belirttiği açıklamasında, ayrımcılık iddiaları sebebiyle CSIS’e karşı bir hukuk dâvâsı açılmasına yardımcı olduktan sonra 2017 yılında teşkilâttan ayrıldığını kaydetti. Mukbil, “Müslüman toplumdaki bireylerin aşırı sağ tehditlerle mücadelede örgüte güvenemeyeceklerini hissetmelerinin sebebi güven ve çeşitlilik eksikliğinden kaynaklanıyor. Dışarı çıkıp deneyimleriyle ilişki kurabilecek, insanlarla konuşan be-nim gibi memurlar yok. Artık bir şeyler yapmanın zamanı.” diye konuştu. AA

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