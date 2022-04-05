Sivil ölümleri soruşturulsun

Ukrayna, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulunduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 410 sivilin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetti. Venediktova, “Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya’nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir.” değerlendirmesinde bulundu.

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Henüz en kötüsü yaşanmadı

Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Buça şehrinde öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi. Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres, “Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli” ifadesini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetimi tarafından Bucha’dan yayınlanan fotoğrafların ve videoların provokasyon olduğu öne sürüldü Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaşta henüz en kötüsünü yaşamadıklarını, şu anda Kiev’deki muharebeyi kazandıklarını ancak güneyde ve Donbas’ta asıl savaşın başlamak üzere olduğunu belirtti.

Kiev / Washington DC - aa