RUS ORDUSU YİNE SİVİLLERİ VURDU. 5’i ÇOCUK 50 KİŞİ ÖLDÜ, 100’DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI. SİVİL KATLİAMA DÜNYADAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ.

Ukrayna'da Kramatorsk garına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi

TREN İSTASYONU TEK ÇIKIŞ YOLU

UKRAYNA’NIN Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliyesinin yapıldığı tren garına Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında tahliye için treni bekleyen 5’i çocuk 50 sivil öldü, 100’den fazla sivil yaralandı.

RUSLAR YİNE İNKÂR ETTİ

Donetsk Valisi Kirilenko garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı kendilerinin yapmadığını, sözkonusu füzenin Ukrayna ordusunda olduğunu savundu.

***

Sivil tahliyeye Rus füzesi

Ukrayna’da sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna füze saldırısı sonucu en az 50 kişi öldü, 100 kişi de yaralandı. Ukrayna yetkilileri, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tren istasyonunda tahliye edilmek için bekleyen sivillerin üzerine iki füze atıldığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kramatorsk Valisi Pavlo Kyrylenko, tren istasyonu saldırısında ölü sayısıen az 50 olduğunu, ölenlerin beşinin de çocuk olduğu açıkladı.

Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Pavlo Kyrylenko, 87 kişinin de yaralandığını duyururken çoğu kişinin ağır yaralı olduğunu açıkladı. Kyrylenko, saldırılara rağmen şehirden tahliyelerin devam edeceğini de söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıyı kınadı. Instagram’da paylaştığı mesajda Zelenskiy, “Cephede karşımızda duracak gücü ve cesareti olmayanlar, dalga geçercesine sivilleri yok ediyor. Bu, sınırları olmayan kötülük. Eğer cezalandırılmazsa da asla durmayacak.” ifadelerini kullandı. Fotoğraflarda, saldırının ardından Kramatorsk tren istasyonunun aldığı zarar da görülebiliyor.

Haber Merkezi