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13 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Siviller ve yardım çalışanları korunmalı

13 Ekim 2023, Cuma 17:42
DSÖ: “İsrail-Filistin geriliminde siviller ve insanî yardım çalışanları hedef olmamalı ve her zaman korunmalı” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında artan gerilimde sivillerin ve insani yardım çalışanlarının hedef olmaması ve her zaman korunmaları gerektiğini belirtti. X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Ghebreyesus, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) 9 meslektaşının Gazze’de öldüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti. Ghebreyesus, “Ailelerine ve tüm UNRWA ekibine başsağlığı dileriz, DSÖ yanınızda. Siviller ve insani yardım çalışanları hedef değildir ve her zaman korunmaları gerekir.” ifadesini kullandı. Cenevre - aa

Gazze’ye yardım girmesine izin verilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze’ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var.” dedi.  Guterres, New York’taki BM binasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Guterres, “Çatışmanın yayılmasından kaçınmalıyız.” diyerek, Lübnan ve İsrail arasındaki “Mavi Hat” olarak tanımlanan sınırdan karşılıklı ateş açılması ve Lübnan’ın güneyinden yapılan saldırılardan endişe duyduğunu kaydetti. Tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara gerilimin artmasının ve yayılmasının önlenmesi çağrısı yapan Guterres, “Gazze’de tutulan tüm İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum.” ifadesini kullandı. Guterres, sivillerin korunması gerektiği ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi. New York - aa

İsrail’in hedefi Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’nde tek elektrik santralinin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi. Gazze Enerji Kurumu Başkanı Celal İbrahim, akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle, bölgedeki tek elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıtın tükendiğini belirtti. Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim, İsrail’in 8 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne sağladığı 120 megavatlık elektrik tedarikini durdurduğunu ifade etti. “Bugün Gazze Şeridi’ndeki yapıların çatısındaki güneş pillerinin çoğunun tamamen hasar aldığını ve enerji üretemez halde olduğunu belirten bir rapor aldım.” diyen Mulhim, şunları söyledi: “İsrail’in şu anki hedefi Gazze Şeridi’ni tüm elektrik kaynaklarından mahrum bırakmak ve burayı yaşanmaz bir yer haline getirmek.” Ramallah - aa

Gazze’de katliam yaşanıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze’deki Filistinlilerin derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kaldıklarını söyledi. Arap Birliği, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, “Gazze’deki Filistinliler derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kalıyor.” dedi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının kınandığı toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor. Kahire - aa

Gazze’de insanî koridor oluşturulsun

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de insani koridor oluşturulmasını istediklerini bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere Gazze’de İsrail hava saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 263 bine ulaştı. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu da Gazze halkına ‘tüm alanlarda güçlü bir şekilde hareket edeceğiz, buradan ayrılın’ çağrısı yapmıştı. Gazze dünyada en fazla nüfus yoğunluğu olan bölge. Abluka altında olan bu alandan çıkmak isteyen kişiler nasıl çıkacak? BM bir insani koridor oluşturulması üzerinde çalışmalar yürütüyor mu?” sorularını cevapladı. “Biz insani koridor oluşturulmasını istiyoruz.” diyen Dujarric, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin Kahire’de Mısır hükümetiyle bir araya geldiğini kaydetti. New York - aa

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