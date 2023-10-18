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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Sivillere yönelik her türlü şiddet kabul edilemez

18 Ekim 2023, Çarşamba 16:43
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısına ilişkin "sivillere yönelik her türlü şiddetin, tıbbi tesislere ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kurbanların ailelerine, Filistin halkına ve hükümetine en içten başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, Moskova’nın yaşananlar karşısında derin şok yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bir kez daha, çatışmanın taraflarını savaş faaliyetlerini derhal azaltmaları ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaları yönünde çağrı yapıyoruz. Rusya'nın, sivillere yönelik her türlü şiddetin, tıbbi tesislere ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemezliği konusundaki ilkeli tutumunu bir kez daha teyit ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Acil ateşkes ve insani koridorların açılması adına uluslararası çabaların pekiştirilmesi ihtiyacına işaret edilen açıklamada, bunun Gazze halkına gıda, ilaç ve yakıt dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli yardımın sağlanmasını, herkesin tahliyesini organize etmeyi ve yaklaşmakta olan insani felaketi durdurmayı mümkün kılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu konuyu siyasallaştırmaya yönelik girişimlerin yersiz ve ahlaka aykırı olduğuna dikkati çekilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) ilgili girişimleri değerlendirirken her şeyden önce çatışma bölgesinde acı çeken insanların çıkarlarına göre hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Rus vatandaşlarına İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesi hatırlatıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci ölmüştü.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil ölmüştü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 kişi ölmüştü.

AA

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