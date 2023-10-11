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11 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Sivillerin kanı İsrail’in ve destekçilerinin elinde

11 Ekim 2023, Çarşamba
AMERİKALI YAHUDİ GRUBU İFNOTNOW, GAZZE’DE MASUM FİLİSTİNLİ SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI VE ÖLDÜRÜLMESİNİN İSRAİL VE DESTEKÇİLERİNİN SUÇU OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Orta Doğu’da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD’de bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ile İsrail-Filistin uzmanları ana akım medyanın söylemlerine aykırı olarak son yaşanan olaylarda İsrail’in, Filistinlilere yönelik baskıcı politikalarının “kışkırtıcı rolünü” tartışıyor. İsrail’in aparteid rejimine karşı çıkan ilerici Amerikalı Yahudi grubu İfNotNow, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Hamas’ın İsrail’e saldırısının onlarca yıldır süren baskıların bir sonucu olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada, “Hem İsrailliler hem de Filistinliler olmak üzere sevdiklerimiz için ortaya çıkan dehşeti üzüntü ve korkuyla izliyoruz. Filistinli militanların eylemlerinin provokasyonsuz olduğunu söyleyemeyiz ve söylemeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Her gün bir provokasyon

ABD medyasında Hamas’ın saldırılarının “sebepsiz” olduğu yönünde çıkan haberlere eleştiri yöneltilen açıklamada, “İsrail’in aparteid sistemi altında her gün bir provokasyondur. Gazze’deki boğucu kuşatma bir provokasyondur. Yerleşimciler tüm Filistin köylerini terörize ediyor, askerler Filistinlilerin evlerine baskın yapıp yıkıyor, Filistinlileri sokaklarda öldürüyor, İsrailli bakanlar soykırım ve sınır dışı etme çağrısında bulunuyor” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, her iki tarafta da masum sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kınanarak, “Onların kanı, İsrail hükümetinin, onların pervasızlığını finanse eden ve mazeret gösteren ABD hükümetinin ve hem Filistinlileri hem de İsraillileri tehlikeye atarak onlarca yıldır süren Filistinlilere zulmü görmezden gelmeye devam eden her uluslararası liderin elindedir” denildi.

Bu bağlamı küçümsemeyin

“Bu bağlamı küçümseyen veya görmezden gelen herkes, daha fazla kan döküldükçe yalnızca şaşırmaya devam edecektir” yorumu yapılan açıklamada, her iki taraf için güvenli ve özgür bir gelecek için topluluklara “düşüncesiz militarizmi” ve “İsrail’in aparteid sistemini” yeniden düşünmeleri çağrısı yapıldı. İfNotNow,  kendilerini, “Biz, ABD’nin İsrail’in aparteid sistemine verdiği desteği sona erdirmek ve tüm Filistinliler ve İsrailliler için eşitlik, adalet ve müreffeh bir gelecek talep etmek için topluluğumuzu örgütleyen Amerikalı Yahudilerin bir hareketiyiz.” diye tarif ediyor.

Savaş onlarca yıldır sürüyor

İsrail-Filistin çatışmalarının tarihi hakkında çalışmalar yapan ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yaşam üzerine kitabı bulunan yazar ve aktivist Nathan Trall da X sosyal medya hesabından, “Bu savaş bu sabah başlamadı. Onlarca yıldır devam ediyor.” ifadesini kullandı. Trall, paylaşımında, “Bugün dökülen kan buzdağının görünen kısmıdır, devlet şiddeti ve etnik boyun eğdirmenin buzdağıdır. Asıl nedenleri görmezden geldiğimiz sürece kan dökülmeye devam edecek.” ifadesini kullandı.

AA

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